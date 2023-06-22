МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Президент Всемирного банка Аджай Банга завил, что его организация увеличит набор мер для помощи развивающимся странам в вопросах готовности, реагирования и восстановления после кризисных ситуаций. Генсек ООН назвал число переживающих дефолт стран

"Сегодня мы объявляем о комплексном подходе, который значительно расширит инструментарий Всемирного банка по обеспечению готовности к кризисам, реагированию на них и восстановлению",- сказал Банга в ходе саммита по обсуждению "нового международного финансового пакта" между странами Севера и Юга в Париже.

Предложенные меры включают помощь правительствам развивающихся стран в создании передовых систем антикризисного реагирования, предоставление новых видов страхования для поддержки различных проектов, предоставление странам возможности быстро перенаправить часть средств на реагирование на чрезвычайные ситуации. Страны также смогут отложить погашение долгов, чтобы сосредоточиться на антикризисных мерах, не волнуясь о финансовых последствиях.

Саммит "по новому финансовому пакту" проходит в столице Франции 22-23 июня и должен разработать дорожную карту для будущих международных съездов Всемирного Банка и МВФ, включающую, в том числе меры по облегчению внешнего долга стран Юга.

Впервые идея саммита была озвучена Францией в ходе климатической конференции ООН COP27 минувшей осенью в Египте. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, он должен помочь избежать "выбора между борьбой с бедностью и борьбой в защиту климата".