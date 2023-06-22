БЕЛГРАД, 22 июн — ПРАЙМ. Сербского министра хозяйства (экономики) Раде Басту согласно запросу первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы сняли с должности, сообщил портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. Новые санкции ЕС предусматривают запрет поставок по северной ветке "Дружбы

"В запросе, который направлен премьеру Ане Брнабич, Дачич и Палма указали, что у Басты есть срок для ухода в отставку со всех постов, на которые его выдвинула их коалиция, что включает в себя и должность министра", — сообщил портал.

Председатель исполнительного совета правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Дарко Глишич в начале июня призвал Басту "закрыть свой рот", так как ранее глава Минэкономики призывал ввести санкции против России, а затем требовал от президента начать аресты правых активистов. Глава "Единой Сербии" в июне сообщил об отставке Басты сначала с места зампредседателя движения, а затем и его исключении из партии.

В начале апреля к отставке министра экономики также призвало "Движение социалистов" главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина, однако, Баста остался на посту.