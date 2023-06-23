МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 52,5 пункта с 52,8 пункта в мае, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Европа закупила в мае больше СПГ, чем трубопроводного газа

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в пятницу, 23 июня, в 11.00 мск.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.