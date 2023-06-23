Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне в июне
DailyFX: индекс деловой активности в еврозоне в июне снизится до 52,5 пункта
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июне снизился до 52,5 пункта с 52,8 пункта в мае, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в пятницу, 23 июня, в 11.00 мск.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на четыре — до 552 агрегатов.