МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CNY Китай — Праздник драконьих лодок — выходной    
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 3,4% 3,1%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 55,9 56,2
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) -2,6% -2,1%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,8% -0,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май) -3% -2,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,5% -0,2%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,2% 0,5%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 45,7 45,3
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,5 52
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 43,2 43,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 57,2 56,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 44,8 44,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 52,8 52,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,1 54,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 54 53,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 47,1 46,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,2 54,7
12:15 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
15:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -1,4%  
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 48,4 48,3
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь) 54,3  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 54,9 54
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 552  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 687  
20:40 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 6,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 155,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 160,2 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 15,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -331,4 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -61,7 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -104 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 151,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Центр — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 09.06.2023) 0,0338114 — див-д 2021 0,034 (9м2022) + 0,01121 (фин) — див-д 2022