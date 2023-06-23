МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Согласно опубликованной в пятницу оценке опрошенных Reuters экономистов, настроения в производственном секторе Японии во 2-м квартале улучшаются впервые с середины 2021 года благодаря налаживанию поставок полупроводниковых устройств для автомобильной промышленности. В ЦБ Японии призвали сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику

Ослабление внешнего спроса тормозит восстановление производственного сектора, но в то же время ожидается, что настроения в сфере услуг уже лучше, чем перед пандемией, чему способствует туристический бум.

По срединному прогнозу опрошенных экономистов, рассчитываемый Банком Японии индекс настроений крупных производственных компаний вырос до 3 с 1 в марте. Банк рассчитывает индекс по результатам опроса "tankan".

Если прогноз верен, то индекс вырос впервые за семь кварталов.

"В результате ослабления внешнего спроса настроения ухудшились в некоторых отраслях, включая химическую промышленность и машиностроение, но настроения в автопроме значительно улучшились благодаря смягчению дефицита полупроводников", — сказал экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Сумпети Фудзита.

По оценке экономистов, индекс настроений в крупных непроизводственных компаний рос пятый квартал и поднялся до максимума с июня 2019 года 22 с 20 в марте. Аналитики объясняют рост этого индикатора большим притоком туристов из-за границы, а также изменением с мая классификации заболеваемости COVID-19. Годовая инфляция в Японии по итогам мая неожиданно замедлилась

По мнению аналитиков, производители будут ожидать улучшения настроений в ближайшие три месяца, а настроения в сфере услуг ухудшатся на фоне самой высокой за четыре десятилетия инфляции.

Отчет "tankan" также покажет, что крупные компании в этом финансовом году планируют увеличить инвестиции на 10,1%, прогнозируют экономисты. В марте ожидалось, что инвестиции вырастут на 3,2%.

Банк Японии опубликует отчет 2 июля в 23.50 по Гринвичу.

По прогнозу экономистов, выходящие 29 июня в 23.50 по Гринвичу данные покажут, что в мае по сравнению с апрелем промышленное производство в Японии сократилось на 1,0% под давлением ослабления внешнего спроса. Если прогноз оправдается, это будет первое сокращение за четыре месяца.

Также ожидается, что в мае уровень безработицы и число вакансий на рынке труда останутся без изменений, а розничные продажи в мае по сравнению с маем прошлого года выросли на 5,4%, причем росли они 15-й месяц подряд.