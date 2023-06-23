МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европа нуждается в Африке как никогда прежде в свете украинского кризиса, пишет An Nahar. Алжир хочет присоединиться к БРИКС



Президент Алжира Абдельмаджид Теббун решил отправиться в Россию в тот момент, когда его ждали с визитом во Франции. Тем самым он повысил градус напряженности в отношениях с Парижем, которые и раньше не отличались особой теплотой.

Соглашение между Теббуном и президентом России Владимиром Путиным об углублении стратегического партнерства между Россией и Алжиром — это сигнал, который Запад не может понять неправильно, пишет издание.

Визит Теббуна в Москву в то время, когда Соединенные Штаты и Евросоюз стремятся "изолировать" Россию на международной арене, имеет важное значение. Европа после введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов занимается поиском альтернативных источников поставок. Алжир обладает большими запасами энергетических ресурсов, которые могли бы удовлетворить потребности европейцев в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Этот визит стал и плохой новостью для президента Франции Эммануэля Макрона. Он был с визитом в Алжире в августе прошлого год и делал ставку на то, что сможет перезагрузить отношения, избавиться от нелицеприятного колониального прошлого и оживить двусторонние отношения, особенно на экономическом уровне. Но все пошло не так.

Алжир стремится присоединиться к группе БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР), как и другие развивающиеся страны. Хорошо известно, что БРИКС — это альтернатива международной системе во главе с Западом. Он входит в ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией. Алжир заинтересован в поддержании хороших отношений с Москвой и отказывается вводить против нее санкции, несмотря на колоссальное давление со стороны коллективного Запада.



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