МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Тысячи американцев погибают из-за нищеты в год — виной тому слабая социальная политика и бездействие властей, пишет Newsweek. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

Бедность, как фактор риска, можно считать четвертой по значимости причиной смерти в США после болезней сердца, рака и курения.

Нищета в Америке — гораздо более серьезная проблема, чем в других странах с аналогичным уровнем благосостояния. Исследование Калифорнийского университета в Риверсайде (UCR) показало, что смерть 183 тысяч американцев в возрасте 15 лет и старше в 2019 году — за год до вспышки пандемии — может быть связана с бедностью. Ее порогом считается доход ниже 50 процентов от среднего по Соединенным Штатам.

В 2019 году средний доход домохозяйств составлял 69,5 тысячи долларов в год. По оценкам Бюро переписи населения США, в том же году около 34 миллионов американцев — 10,5 процентов населения страны — жили за чертой бедности.

Опрос Newsweek/Redfield & Wilton Strategies в мае показал — около 53 процентов американцев "очень" встревожены уровнем бедности в государстве. Причем, среди демократов, проголосовавших за Джо Байдена в 2020 году, это число возрастает до 58 процентов. Около 21 процента американцев, участвовавших в опросе, не зарабатывают достаточно денег на своей основной работе, чтобы оплачивать счета и поддерживать уровень жизни своих семей, в то время как 52 процента трудятся на нескольких работах, чтобы покрыть растущую стоимость жизни.

Ребекка Риддел, руководитель отдела политики экономической справедливости исследовательского центра Oxfam America отметила, что в течение 50 лет уровень бедности в США оставался на удивление стабильным.

"Между тем доля доходов, принадлежащих 1 проценту самых богатых людей Америки, выросла астрономически" — сказала она.

По отчету ФРС о благосостоянии домохозяйств за 2022 год, коллективное богатство так называемого одного процента населения — то есть самых богатых американцев — достигло рекордных 45,9 триллиона долларов в конце четвертого квартала 2021 года. Во время пандемии их состояние выросло более чем на 12 триллионов долларов.

"Постоянная бедность в США на самом деле связана с политическим выбором, — пояснила Риддел. — Выбором, который был сделан в отношении налогов, системы социальной защиты, власти корпораций, государственных услуг и так далее. Он не был призван покончить с бедностью и лишениями, и во многих отношениях он способствовал резкому росту неравенства".

Большинство респондентов, принявших участие в опросе, считают, что решение проблемы бедности должно быть возложено на федеральное правительство (62 процентов).

Мэтью Десмонд, социолог, лауреат Пулитцеровской премии и автор книги "Бедность Америки" сказал: — "Раньше у нас были моральные амбиции в отношении борьбы с бедностью. Когда администрация Джонсона запустила свою программу "Война с бедностью", она установила крайний срок для достижения определенных целей, и это была не просто риторика. Но сейчас и наше общество, и наше правительство такие амбиции утратили".

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