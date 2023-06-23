МАДРИД, 23 июн — ПРАЙМ. Принявшему 11-й пакет антироссийских санкций Евросоюзу, "трудно продвигать" политику ограничительных мер дальше, заявила в интервью газете El Mundo глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. ЕС готовится использовать российские активы для помощи Украине

"Мы только что приняли одиннадцатый пакет экономических санкций. Они очень жесткие и будут продолжать оказывать жесткое воздействие на Россию. Трудно идти дальше. Верно то, что были попытки обойти санкции или избежать их, используя лазейки, и это то, чего мы должны избегать любой ценой", — сказала она.

Она также ответила на вопрос, можно ли будет финансировать восстановление Украины за счет 300 миллиардов замороженных российских активов. По словам фон дер Ляйен, юридически это будет очень сложно сделать, но над этим интенсивно работают юристы ЕС. "Мы работаем в политическом и юридическом плане для достижения этой цели. Предложение будет готово до летних каникул в Брюсселе", — заявила она.