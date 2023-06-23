МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 июня по 4 июля включительно уменьшится до 2473,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — снизится до 937,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. В Кремле заявили, что предпосылок для продления зерновой сделки нет

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 244,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 177,9 доллара, на кукурузу — при цене 204,9 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 июня включительно составляет 2612,9 рубля за тонну, на экспорт ячменя — нулевая, кукурузы — 1168,1 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы — до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.