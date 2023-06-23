МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российская сторона оценит возможный эффект от 11-го пакета санкций Евросоюза после того, как будет опубликован детальный перечень мер, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фон дер Ляйен отметила сложности в принятии новых антироссийских санкций

"Пока детально он (список санкций) не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном эффекте новых санкций.

Ранее ЕС утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, к примеру, расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по данным ЕС, могут использоваться в оборонной промышленности.