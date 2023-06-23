МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июля будет нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — вырастет до 6248,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Пошлина на экспорт пшеницы снизится с 28 июня

Ставка пошлины для подсолнечного масла рассчитана при индикативной цене 872,4 доллара за тонну. В июне действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при цене 940,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечного шрота, которая будет действовать в июле, рассчитана по индикативной цене 271,4 доллара за тонну. Ее значение в июне составляет 5011,8 доллара за тонну, ставка рассчитана при цене 262,4 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.

Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.