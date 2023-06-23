МАДРИД, 23 июн — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Испании ускорил рост в первом квартале и достиг уровня, предшествовавшего пандемии, сообщило в пятницу министерство экономики королевства. Министр труда Испании призвала ввести постоянный налог для богатых

"Данные национальных счетов показывают, что рост ускорился в первом квартале этого года. Восстановился ВВП, предшествовавший пандемии", — говорится в сообщении в Twitter.

По данным министерства, Испания стала самой быстрорастущей экономикой в Европе. ВВП в первом квартале ускорил рост в годовом исчислении до 4,2% с 3,1% в предыдущем квартале. Этот показатель в четыре раза превышает среднеевропейские значения.

"Экономический рост ускорился в первом квартале этого года благодаря внутреннему спросу и экспорту, а также повышению конкурентоспособности бизнеса", — поясняет министерство.