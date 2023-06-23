МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Экономика России успешно адаптировалась и структурно перестраивается, несмотря на санкционное давление, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года вырос на 1,3% в годовом выражении, сообщил глава Росстата Сергей Галкин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Евросоюз начал готовить 12-й пакет антироссийских санкций

В ходе общения Мишустин напомнил, что экономика России в настоящее время проходит период трансформации и выстраивает экономику предложения.

"Мы фиксируем три квартала подряд улучшающуюся динамику ВВП, хотя по итогам первого квартала 2023 года наблюдается снижение на 1,8% (год к году — ред.), в промышленности активно растут обрабатывающие мощности — на 3% рост по четырем месяцам 2023 года, и инвестиции в основной капитал, несмотря на высокую базу прошлого года, в первом квартале показывают положительную динамику – 0,7%", — сказал Галкин.

"Также, хотелось бы отметить, ненефтегазовый ВВП в первом квартале 2023 года полностью восстановился и превысил уровень первого квартала 2022 года на 1,3%. Это свидетельствует о том, что экономика успешно адаптировалась и структурно перестраивается при беспрецедентном влиянии санкционного давления", — добавил он.

Глава Росстата также рассказал главе правительства о задачах, которые стоят перед статистическим ведомством.

"В первую очередь это направление работы, которое связано с цифровизацией и ускорением всех процессов. Мы стремимся к тому, чтобы наши данные были максимально актуальными, соответствовали запросу потребителя. Второе направление – это переход на новые форматы работы с респондентами, развитие цифровых каналов коммуникации, вовлечение в статпроизводство и статистику административных данных, межведомственное взаимодействие, а также использование больших данных", — указал он.