БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. После официальной публикации в ЕС 11-го пакета антироссийских санкций персональные ограничения затронули в общей сложности около 1800 физических лиц и организаций, сказано в заявлении Совета ЕС. Россия ввела ответные санкции против Евросоюза

"В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются почти на 1800 физических и юридических лиц", — говорится в документе.

Применяемые меры к включенным в "черный список" предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

В ЕС не исключили дальнейшее ужесточения антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

Ранее ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.