МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Доходы бюджета РФ от несырьевого неэнергетического экспорта в 2022 году составили 3,1 триллиона рублей, заявила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Экономист раскрыла потери бюджета при отмене НДФЛ на вклады от трех лет

"С несырьевым неэнергетическим экспортом связаны платежи в бюджетную систему России в объеме 3,1 триллиона рублей, или 2,0% ВВП, в 2022 году", — сказала Никишина, выступая на Чебоксарском экономическом форуме "Курс на устойчивое развитие".

"Развитие экспорта — это, соответственно, и развитие предпринимательской инициативы, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, и новые рабочие места. Это развитие всей экономики в целом", — отметила глава РЭЦ.

"Российский экспортный центр выстроил целую систему выращивания экспортеров, включая акселерационные программы, и тестирует ее с регионами. Сегодня российские предприниматели, которые хотят выходить на внешние рынки, уже могут получить поддержку Российского экспортного центра и других институтов поддержки ВЭД на всех стадиях развития своей компании вне зависимости от того, где они находится, дистанционно и электронно", — подчеркнула она.

Никишина добавила, что "все больше задач по поддержке малых и средних компаний сейчас ложится на регионы, обладающие глубокой экспертизой в части своих экспортных активов", добавив, что многие из них активно помогают компаниям переориентироваться на новые рынки.