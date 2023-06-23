ВЕНА, 23 июн — ПРАЙМ. Австрия недостаточно подготовлена к продовольственным кризисам, заявила Австрийская счетная палата. Австрия призвала ЕС подойти к конфискации российских активов осторожно

"Отключение электричества, прекращение поставок ископаемого топлива или межрегиональный неурожай — это сценарии, которые могут иметь далеко идущие последствия для продовольственной безопасности Австрии. Однако Австрия недостаточно подготовлена к надрегиональным и внезапным катастрофам: отсутствует актуальный анализ рисков и конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях для различных кризисных сценариев", — говорится в отчете счетной палаты Австрии, опубликованном на портале ведомства.

Кроме того, аудиторы критикуют тот факт, что правовая основа для обеспечения продовольствием в случае кризиса вступает в силу только тогда, когда кризис уже наступил.

В этой связи госаудиторы рекомендуют предусмотреть меры по подготовке к кризисам. "Это включает, например, возможность сбора и обработки данных по всей продовольственной цепочке… Министерство сельского хозяйства должно иметь достаточный обзор рынка и поставок продовольствия — в обычное время, в случае надвигающихся сбоев на рынке и в кризисных ситуациях", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в случае кризиса за меры в сфере продовольствия, производства товаров и энергии будут отвечать Минсельхоз, Министерство экономики и Министерство защиты климата страны. Однако, как отмечают аудиторы, между этими ведомствами отсутствуют обязательные требования к межведомственной координации во избежание введения противоречащих друг другу мер. При этом счетная палата Австрии считает, что обязательная координация между соответствующими министерствами имеет важное значение для мер, связанных с кризисом.

В ведомстве отметили, что в настоящее время самообеспеченность основными сельскохозяйственными продуктами страны остается в основном на хорошем уровне. "Австрия в основном самодостаточна по основным видам сельскохозяйственной продукции. В случае продуктов животноводства самообеспеченность в некоторых случаях значительно превышает самопотребление. Что касается фруктов и овощей, самообеспеченность очень хорошая… Однако на внутреннее сельскохозяйственное производство и обеспечение населения продовольствием влияет целый ряд факторов из различных тематических и политических областей, которые взаимодействуют комплексно", — уточнили в счетной палате.