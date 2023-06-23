Депутат Морозов о новом пакете санкций ЕС: потери для европейского бизнеса будут множиться
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Найдутся возможности обходить любые санкции, при этом потери европейского бизнеса будут множиться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
"Главное в том, что любые санкции обходятся. Не эдак, так по-другому. А вот потери для европейского бизнеса множатся, и их не обойдешь. Конкуренция экономических потерь точно сложится не в пользу Запада", — сказал он и отметил, что суть 11-го пакета — ограничить возможность обходить предыдущие санкции, это "было известно давно".
ЕС ввел в действие 11-й пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.
Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, под ограничения за обход ограничительных мер попали три компании, зарегистрированные в Гонконге (Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited и Asia Pacific Links Ltd.), два юрлица из ОАЭ (I Jet Global DMCC, Success Aviation Services FZC), два из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC) и по одной компании из Армении (Tako LLC) и Сирии (I Jet Global DMCC).
https://1prime.ru/state_regulation/20230623/840911295.html