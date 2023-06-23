МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Найдутся возможности обходить любые санкции, при этом потери европейского бизнеса будут множиться, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. ЕС назвал фирмы, попавшие под ограничения за обход антироссийских санкций

"Главное в том, что любые санкции обходятся. Не эдак, так по-другому. А вот потери для европейского бизнеса множатся, и их не обойдешь. Конкуренция экономических потерь точно сложится не в пользу Запада", — сказал он и отметил, что суть 11-го пакета — ограничить возможность обходить предыдущие санкции, это "было известно давно".

ЕС ввел в действие 11-й пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.

Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, под ограничения за обход ограничительных мер попали три компании, зарегистрированные в Гонконге (Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited и Asia Pacific Links Ltd.), два юрлица из ОАЭ (I Jet Global DMCC, Success Aviation Services FZC), два из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC) и по одной компании из Армении (Tako LLC) и Сирии (I Jet Global DMCC).