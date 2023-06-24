МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Запад поплатится за то, что заставлял страны выбирать тот или иной лагерь, пишет Al-Watan Syria. США не могут "осилить" Китай, пишет СМИ

По мнению автора статьи, многие страны устали от одностороннего господства США и их интервенций. Поэтому многие государства присоединяются к России и Китаю в борьбе за справедливый мир.

Мир был разделен между сторонниками Москвы и союзниками Киева. Ни одна страна не осмеливалась взять на себя инициативу по прекращению ожесточенного конфликта, кроме Китая, который призвал стороны уважать международные соглашения и суверенитет обеих стран.

Китай понимает, что цели Запада в результате продолжающегося там конфликта не ограничатся только осадой России. Реальные цели Атлантики — расколоть Россию, чтобы добраться до Китая.

Заявки на вступление стран в БРИКС и ШОС превзошли ожидания. Создание Нового банка развития, который возглавляет Дилма Русеф, является наглядным доказательством того, что мир, стремящийся освободиться от американской гегемонии, власти Всемирного банка и Международного валютного фонда, доверяют КНР. Также это доказывает, что Китай и Россия будут руководить установлением нового миропорядка, который обеспечит равенство и справедливость для всех стран.

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