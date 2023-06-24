МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Россия всегда представляла интерес для международного сообщества. А с началом конфликта на Украине этот интерес стал еще больше, пишет турецкая Cumhuriyet. Падение не за горами: Америке указали, как Россия смещает ее с трона

Издание отмечает, что на постсоветском пространстве нет ни одного человека, который не слышал бы про загадочную "русскую душу".

Термин нередко использовался для описания русской национальной идентичности. Русские всегда считали себя частью высоко духовного, мистического, эмоционального мира. Поэтому во многих источниках русские описываются как чувствительные, нерациональные, фаталисты, смиренные, непреклонные, одухотворенные, открытые, прямые, с сильным коллективистским духом.

Русские утверждают, что обладают загадочной душой, которую иностранцы не в силах понять. Этот русский дух соотносится с обширной территорией России. Русский философ Николай Бердяев сказал о "русской душе" так: "Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность".

На формирование русского духа повлияла не только география, но и русский язык, который является своего рода зеркалом всего русского народа. А становление характера русского народа находилось под влиянием исторических событий, климата и религии. Плод нездоровой фантазии: почему Западу выгодно винить в своих бедах Россию

Одной из уникальных особенностей русской души является идея преодоления препятствий. В трудных ситуациях русские часто повторяют следующую фразу: "Это сложно, но мы справимся". Понятием "русская душа" они хотят отделить себя от других народов и тем самым создать особый имидж на международной арене. Термин настолько известен и популярен, что даже российские туристические компании в своих рекламах приглашают иностранных туристов познать "русскую душу".

Чтобы понять "русскую душу", мы должны читать русских классиков. Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский — в числе тех, кто подробно описывает сущность этого народа. С их точки зрения, русские — это народ, которого европейцы понимают крайне неправильно, заключает автор статьи.

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