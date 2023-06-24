МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров находится и работает в Москве, распространяемая информация о его вылете в Турцию не соответствует действительности, говорится в сообщении министерства. Мантуров рассказал, когда выпустят импортозамещенное судовое оборудование

"Денис Мантуров находится и работает в Москве. Распространяемая одним из тг-каналов информация о том, что Денис Мантуров улетел в Турцию на "своем бизнес-джете", не соответствует действительности", — уточнили в министерстве.

"Этот самолет находится в коммерческой аренде, его может "зафрахтовать" кто угодно. На прошлой неделе у вице-премьера не было командировки в Магниторск. В этом можно убедиться, прочитав наш канал, а пост в "Можем объяснить" ссылается на статью 2019 года", — пояснили в Минпромторге.