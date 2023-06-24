МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Доход от боя Илона Маска и Марка Цукерберга может быть почти два миллиарда долларов. Такую оценку дал президент UFC (американская промоутерская компания по смешанным единоборствам — ММА) Дана Уайт в интеровью TMZ Sports. Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

"Пока сейчас самым громким событием в UFC считается бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера в 2017 году, который принес организаторам 600 миллионов долларов. Думаю, поединок Маска и Цукерберга принесет втрое больше дохода. Это будет самый большой бой в истории и нет пределов фантазий о том, что случится во время него", — сказал Уайт.

Таким образом, глава UFC оценил доход в 1,8 миллиардов долларов.

Стоимость за просмотр боя UFC (Pay-Per-View, PPV) для зрителя составит 100 долларов для этого поединка, а не обычные 80 долларов.

История началась в среду, 21 июня, когда Цукерберг соообщил, что собирается запустить свою собственную версию Twitter. Илон ответил: "Я готов к матчу в клетке, если он смеется".

По словам Уайта, миллиардеры настроены очень серьезно на бой друг с другом. Местом боя станет Лас-Вегас. При этом, они точно не будут бороться из-за денег, как большинство профессиональьных спортсменов — все пойдет на благотворительности.

Президент UFC уверен, что Маск и Цукерберг способны бороться. Цукерберг недавно участвовал в соревнованиях по джиу-джитсу, а Маск занимался боевыми искусствами и сказал Уайту, что участвовал во "множестве боев в Южной Африке".