МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российские компании в 2023 году пока сохраняют объемы геологоразведки как в нефтяной отрасли, так и по твердым полезным ископаемым, несмотря на санкционное давление, сообщил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Роснедра планируют провести аукционы на месторождения дефицитных металлов

"Пока ни одна компания не снижала объемов геологоразведки, что по нефтяной части, что по твердым полезным ископаемым. Остаются на уровне прошлого года", — ответил он на вопрос, не наблюдается ли снижение геологоразведки по углеводородам из-за санкций.

Петров отметил, что в 2023 году инвестиции в геологоразведку по твердым ископаемым могут даже вырасти — на 25%, или на 15,8 миллиарда рублей от затрат 2022 года.

"Тут важно, чтобы не только объемы финансирования сохранялись, но и, самое главное, объемы работ, так как компании уходят в более сложные регионы, где геологоразведка может быть дороже. Но пока объемы работ сохраняются, а дальше — время покажет", — подчеркнул глава Роснедр.

В декабре глава Минприроды РФ Александр Козлов отмечал, что ожидает снижения объемов геологоразведки и ставит целью удержать ее текущие темпы. Тогда же в министерстве уточняли, что в 2022 году общие инвестиции компаний в геологоразведку составили около 470 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем в 2021 году.

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