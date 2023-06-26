Глава Роснедр Петров: в 2023 году российские компании не снижали объемы геологоразведки
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российские компании в 2023 году пока сохраняют объемы геологоразведки как в нефтяной отрасли, так и по твердым полезным ископаемым, несмотря на санкционное давление, сообщил глава Роснедр Евгений Петров в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Пока ни одна компания не снижала объемов геологоразведки, что по нефтяной части, что по твердым полезным ископаемым. Остаются на уровне прошлого года", — ответил он на вопрос, не наблюдается ли снижение геологоразведки по углеводородам из-за санкций.
Петров отметил, что в 2023 году инвестиции в геологоразведку по твердым ископаемым могут даже вырасти — на 25%, или на 15,8 миллиарда рублей от затрат 2022 года.
"Тут важно, чтобы не только объемы финансирования сохранялись, но и, самое главное, объемы работ, так как компании уходят в более сложные регионы, где геологоразведка может быть дороже. Но пока объемы работ сохраняются, а дальше — время покажет", — подчеркнул глава Роснедр.
В декабре глава Минприроды РФ Александр Козлов отмечал, что ожидает снижения объемов геологоразведки и ставит целью удержать ее текущие темпы. Тогда же в министерстве уточняли, что в 2022 году общие инвестиции компаний в геологоразведку составили около 470 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем в 2021 году.
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https://1prime.ru/state_regulation/20230626/840921795.html