МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне сократился до 90,7 пункта с уровня мая в 91,7 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. СМИ: Германия не хочет поддаваться на уловки США

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 26 июня, в 11.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии снизился в июне до 88 пунктов с 88,6 пункта в предыдущем месяце, а индекс текущей экономической ситуации уменьшился до 93,5 пункта с майских 94,8 пункта.