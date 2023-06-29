МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 2,6% в четвертом квартале прошлого года, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Глава ФРС допустил возможность наступления рецессии в экономике США

Соответствующий релиз бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует в четверг, 29 июня, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 24 июня. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на одну тысячу — до 265 тысяч заявок.

В 15.00 мск федеральное статистическое бюро Германии Destatis опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в Германии по итогам июня увеличилась до 6,3% с 6,1% месяцем ранее.