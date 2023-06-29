События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июня
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|5,1%
|5,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0%
|0,7% (факт)
|9:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3,2%
|1,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|2,9%
|1,5%
|10:35
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6,1%
|6,3%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|2,6%
|1,4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|3,9%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|264 тыс
|266 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май)
|0,0%
|0,2%
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|22:00
|USD
|Выступление Бостика, члена FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.06)
|587,5 млрд долл (на 16.06)
|RUB
|Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022 + див-ды 1кв2023, реестр для выплаты — 17.07.2023)
|3,44 — див-д 2021
|0,19 (рекоменд. СД) — див-д 2022, 6,14 (1кв2023, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 21.06.2023)
|10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
|34,29 — див-д 2022
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (список кандидатов для избрания в свой состав на ВОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20230629/840951262.html