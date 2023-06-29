МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май) 5,1% 5,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0% 0,7% (факт)
9:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3,2% 1,7%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 2,9% 1,5%
10:35 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6,1% 6,3%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,2%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 2,6% 1,4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2023) 3,9% 4,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 264 тыс 266 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) 0,0% 0,2%
19:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
22:00 USD Выступление Бостика, члена FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.06) 587,5 млрд долл (на 16.06)  
  RUB Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022 + див-ды 1кв2023, реестр для выплаты — 17.07.2023) 3,44 — див-д 2021 0,19 (рекоменд. СД) — див-д 2022, 6,14 (1кв2023, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB МТС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 21.06.2023) 10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021 34,29 — див-д 2022
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (список кандидатов для избрания в свой состав на ВОСА)    