МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сегодня утром мировые рынки вновь не демонстрируют единого настроя. В Азии ведущие площадки движутся разнонаправленно. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня с утра консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, который вчера смог продемонстрировать восстановление, сегодня утром вновь перешел к снижению, теряя 0,6% и торгуясь в районе 73,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на динамику мировых рынков, выделим предварительные данные по инфляции в Германии, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и индексу незавершенных продаж на рынке жилья в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 2 781 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации нашего рынка у уровней предыдущего закрытия в отсутствии поводов для направленного движения. При этом в ходе сессии, в случае перехода рынка энергоносителей к росту, покупки в наших акциях могут активизироваться, что позволит рынку предпринять попытку продолжения восстановления. В этом случае индекс Мосбиржи сегодня закрепится в диапазоне 2 780 — 2 800 пунктов и сделает шаг к его верхней границе.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль перешел к укреплению по отношению к основным мировым валютам. Так, 9.05 мск доллар теряет 0,2% торгуясь в районе 86,2 рубля, евро и юань снижаются на 0,3%, отступив до 94 и 11,87 рубля соответственно. В ходе сессии основные мировые валюты могут попытаться отыграть утренние потери и продолжить восходящую динамику. Способствует этому пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, а также неспособность рынка энергоносителей вернуться в диапазон 75 — 80 долларов по нефти марки Brent. Фактором, который может сыграть в пользу рубля и ограничить рост основных мировых валюту может выступить желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах.