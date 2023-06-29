МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Экономика Европы сильно отстала от американской: ЕС не может конкурировать с США ни в чем, кроме индустрии, связанной со стилем жизни, пишет Financial Times. "Еврокомиссия, где деньги?" Орбан потроллил Брюссель

Экономика Соединенных Штатов сейчас значительно богаче и развивается динамичнее, чем европейская или британская, и этот разрыв все увеличивается, хотя в 2008 году они были примерно на одном уровне.

Как отметили Джереми Шапиро и Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям, "в 2008 году экономика ЕС была 16,2 триллиона долларов ВВП против 14,7 триллиона у США. К 2022 году последняя выросла до 25 триллионов долларов, тогда как ЕС и Великобритания достигли отметки только в 19,8 триллиона. Экономика Америки сейчас почти на треть больше экономики Евросоюза с Британией. А без учета последней она более чем на 50 процентов опережает европейскую". Bloomberg: Европа подошла к катастрофе на 20 лет раньше, чем ожидалось

В европейском ландшафте высоких технологий доминируют американские фирмы, такие как Amazon, Microsoft и Apple. В ЕС же отсутствуют такие крупные университеты, которые поддерживают технологические стартапы. В отличие от Европы, США также владеют обильными и дешевыми внутренними энергоресурсами.

Частный капитал также гораздо более доступен в США. Председатель глобального консультативного совета Deutsche Bank Пол Ахляйтнер заявил, что Европа сейчас "почти полностью зависит от рынков капитала Соединенных Штатов". СМИ: над США нависла угроза, в которой виноваты они сами

В действительности Европа сейчас по-прежнему лидирует в отраслях производства "стиля жизни". Почти две трети мировых туристических путешествий совершаются именно туда. Компании стран ЕС доминируют на рынке предметов роскоши. В футболе, самом популярном виде спорта на планете, тон задают европейские команды, хотя многие крупнейшие клубы континента сейчас принадлежат ближневосточным, американским или азиатским инвесторам.

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