МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,6% с 6,1% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В ЕЦБ ожидают паузы в ужесточении денежно-кредитной политики

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 30 июня, в 12.00 мск.

В то же время ожидается публикация статистики Евростата по безработице в еврозоне в мае. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне апреля в 6,5%.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует окончательную оценку роста ВВП страны за первый квартал. Аналитики ждут, что экономика страны за этот период выросла на 0,2% в годовом выражении, как и показала предварительная оценка.

В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в июне показатель не изменился и остался на уровне мая в 5,6%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в мае. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с апрелем на 0,3%, а расходы — на 0,2%.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в июне показатель вырос до 63,9 пункта с 59,2 пункта в мае.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число снизилось на шесть — до 546 агрегатов.