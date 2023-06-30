МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 25,9 миллиарда долларов, или на 6,8%, сообщает ЦБ РФ. Это стало минимальным уровнем с конца 2006 года.

"Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 миллиарда долларов США и на 1 апреля 2023 года составил 354,8 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, российский внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а уже по итогам первого квартала 2007 года вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года.

Это произошло благодаря дальнейшему сокращению всех компонентов внешнего долга. Так, задолженность органов государственного управления упала на 12,3% — до 40,4 миллиарда долларов, ЦБ и банков — на 2,1%, до 91,6 миллиарда долларов, а остальной экономики — на 7,6%, до 222,7 миллиарда долларов.

"Внешний долг РФ достиг своего исторического максимума 1 июля 2014 году на уровне 732,8 миллиарда долларов, затем началось его относительно стабильное снижение из-за санкций и вывода капитала нерезидентами за рубеж", — напомнил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

При этом после спецоперации снижение внешнего долга резко ускорилось — с уровня 475,9 миллиарда долларов на 1 июля 2022 года до 354,8 миллиарда долларов на 1 апреля 2023 года, напомнил он. "Так что сокращение внешнего долга РФ в первом квартале 2023 года – это продолжение долгосрочной тенденции, которая, несомненно, будет продолжаться", — заключил аналитик.