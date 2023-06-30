МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило запрет на перевозки грузов по территории страны фурами из недружественных стран до 30 декабря, также был введён полный запрет на перевозки грузов по территории РФ фурами из Польши за исключением критически важных товаров, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. Правительство объединило три территории опережающего развития

Для недружественных стран — стран Евросоюза, Соединённого королевства Великобритании, Северной Ирландии, Украины, Норвегии — в силе останется перечень товаров, перевозка которых попадает под исключения. Это некоторые продукты питания, фармацевтическая, косметическая продукция и гуманитарные грузы. По некоторым позициям он сокращён, согласно актуальному постановлению. Для Польши же введён полный запрет, единственное исключение — так называемые критически важные товары.

"Запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами недружественных государств продлен до 30 декабря 2023 года", — прокомментировали запрет в Минтрансе РФ.

"Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия и другие) сделаны исключения", — уточнили в министерстве.

Как ранее поясняли в Минтрансе, перецепка и перегрузка ведется в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге. Товары с иностранных автомобилей перегружаются (либо перецепляется полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства.