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Годовая инфляция в Казахстане замедлилась в июне
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. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня замедлилась до 14,6% с 15,9% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики. "Инфляция в Республике... ПРАЙМ, 01.07.2023
финансы, экономика, новости, казахстан, инфляция в казахстане, экономика казахстана
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 1 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня замедлилась до 14,6% с 15,9% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики.
"Инфляция в Республике Казахстан в июне 2023 года за год составила 14,6% … (в мае 2023 года — 15,9%)", — говорится в сообщении ведомства.
По информации статбюро, в июне годовые цены на продовольственные товары выросли на 14,6%, на непродовольственные товары — на 15,8%, платные услуги подорожали на 13,3%.
Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.