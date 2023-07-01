АСТАНА, 1 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня замедлилась до 14,6% с 15,9% месяцем ранее, сообщила пресс-служба бюро национальной статистики республики. Премьер Казахстана спрогнозировал рост экономики страны в 2023 году

"Инфляция в Республике Казахстан в июне 2023 года за год составила 14,6% … (в мае 2023 года — 15,9%)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации статбюро, в июне годовые цены на продовольственные товары выросли на 14,6%, на непродовольственные товары — на 15,8%, платные услуги подорожали на 13,3%.

Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.