МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 193 физических лиц, большинство из которых являются россиянами, а также против 291 компании из России и других стран. В конгрессе США хотят запретить финансировать Украину до конца конфликта

"Поддержать внесенные службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Перечисленные выше меры вводятся на десять лет, они предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В дополнение к указу были опубликованы санкционные списки. ООН заявляет, что помогла ввести ряд исключений из санкций против России

Из числа российских компаний в них попали "Специальное конструкторское бюро "Топаз", "Автомобильный завод "ГАЗ", "Ростовский оптико-механического завод", компания "Авиаремонт", "Научно-исследовательский институт стали". В список вошли региональные филиалы нефтедобывающих компаний группы "Лукойл" и нефтеперерабатывающих предприятий компании "Газпромнефть".

Санкции также ввели против Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, "Научно-производственного предприятия "Салют", "Научно-исследовательского института командных приборов", также ограничения введены против государственного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Белоруссии.

Кроме того, в список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее директор Тамаз Гаиашвили.