МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал глупостью отделение США от Китая на фоне экономической взаимозависимости двух стран, необходима диверсификация цепочек поставок, а не разрыв связей. Об этом сообщил Reuters. "А весь мир наблюдает". Экс-агент ЦРУ разоблачил ложь США

Глава ЦРУ в ходе выступления в Оксфорде отметил, что Китай намерен изменитрь мировой порядок. По его словам, у Пекина есть экономические, дипломатические, военные и технические инструменты для достижения этой цели.

"Ни одна современная страна не хочет оказаться на милости единственного картеля, поставляющего критически важные минералы и технологии", — подчеркнул Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что решить проблему может не "глупое" отделение США от китайской экономики, а снижение рисков путем диверсификации цепочек поставок, защиты национальных технологических достижений и инвестирования в промышленные мощности.