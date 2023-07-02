Глава ЦРУ назвал разделение экономик США и Китая глупостью, пишет СМИ
Reuters: глава ЦРУ Бернс назвал разрыв экономических связей США и Китая глупостью
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал глупостью отделение США от Китая на фоне экономической взаимозависимости двух стран, необходима диверсификация цепочек поставок, а не разрыв связей. Об этом сообщил Reuters.
Глава ЦРУ в ходе выступления в Оксфорде отметил, что Китай намерен изменитрь мировой порядок. По его словам, у Пекина есть экономические, дипломатические, военные и технические инструменты для достижения этой цели.
"Ни одна современная страна не хочет оказаться на милости единственного картеля, поставляющего критически важные минералы и технологии", — подчеркнул Бернс.
Директор ЦРУ добавил, что решить проблему может не "глупое" отделение США от китайской экономики, а снижение рисков путем диверсификации цепочек поставок, защиты национальных технологических достижений и инвестирования в промышленные мощности.