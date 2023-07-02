БЕЛГРАД,2 июл — ПРАЙМ. Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции, сколько сможет, решение не касается зарубежных посольств, заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Prva. Депутат ЕП раскрыл шокирующую правду об антироссийских санкциях

Сербский лидер, комментируя "походы" некоторых политиков в иностранные посольства покритиковать действия Белграда и призывы экс-посла Сербии при Евросоюзе Душко Лопадича присоединиться к антироссийской линии Запада, подчеркнул, что Сербия, сколько выдержит, не будет вводить ограничения против России.

"До сих пор мы выдержали полтора года, как видите, вопреки усилиям этих пудинг-мастеров, которые нам объясняют, как это выглядит. Мне нравятся наши питы (сербская традиционная выпечка с начинкой), никогда не хотел есть их блюда в Брюсселе, а эти больше любят их пудинг, чем то, что готовят наши женщины", — отметил Вучич.

По его словам, национальным интересам Сербии отвечают только самостоятельно принятые решения.