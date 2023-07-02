Медведев: ушедшие из России европейские компании теперь кусают локти
Медведев заявил, европейские компании потеряли российский рынок надолго и теперь подсчитывают убытки
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Европейские компании надолго потеряли российский рынок, и теперь кусают локти, подсчитывая убытки, но из-за трусости перед заокеанским сюзереном молчат, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов", — написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".
Он отметил, что связи с Европой существенно уменьшились, хоть и не исчезли полностью, а" с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком — значительно выросли", и товары из Европы, в которых нуждалась Россия, оказались замещены другими.