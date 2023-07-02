МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Европейские компании надолго потеряли российский рынок, и теперь кусают локти, подсчитывая убытки, но из-за трусости перед заокеанским сюзереном молчат, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев назвал раскол и предательство путем к трагедии

"Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов", — написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".

Он отметил, что связи с Европой существенно уменьшились, хоть и не исчезли полностью, а" с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком — значительно выросли", и товары из Европы, в которых нуждалась Россия, оказались замещены другими.