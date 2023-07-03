МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается увеличить в два раза, до 4,8 миллиона рублей в год, максимальный допустимый доход самозанятого, копия соответствующего законопроекта размещена в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Госдума увеличила срок давности за нарушения при смене НПФ

В пояснительных материалах отмечается, что самозанятость сейчас вправе применять лица, имеющие доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышающий в календарном году 2,4 миллиона рублей.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", предусматривающее увеличение максимального дохода самозанятого до 4,8 миллиона рублей", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Согласно пояснительным материалам, многие самозанятые пытаются скрыть свой доход, уходят в "теневую" экономику для сохранения права на применение специального налогового режима. Авторы считаю, что принятие инициативы будет способствовать увеличению количества самозанятых.

"Принятие законопроекта позволит снизить количество используемых самозанятыми "теневых" сделок, увеличить количество в стране самозанятых и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет страны", — уточняется в пояснительной записке к проекту.

Инициативу планируется внести в Госдуму в понедельник.