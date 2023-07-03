МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Наводнение в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС может привести к повышению продуктивности фитопланктона и росту уловов рыбы в западной части Черного моря, однако ее качество будет под вопросом, заявил РИА Новости эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Медведков. РСХН доложил о рисках по сибирской язве из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

"Конечно, данную ситуацию необходимо комплексно изучать. В качестве одного из парадоксальных, но возможных последствий можно отметить и рост биологической продуктивности водных экосистем", — сказал Медведков.

Эколог провел аналогию с крупными наводнениями в Китае на реке Янцзы в 1998 и 2010 годах. Одним из последствий стихийных бедствий стал рост промысловых уловов в Восточно-Китайском море. По словам Медведкова, подобным образом могут вырасти уловы рыбы в западной части Черного моря.

"Вопрос с качеством таких биоресурсов — открытый", — добавил эколог.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС — лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.