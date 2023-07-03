МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В Туве за год количество безработных сократилось на 30%, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Безработица в еврозоне в мае сохранилась на уровне 6,5 процента

"Что касается данных об официальной численности безработных, таковых в Туве 5,6 тысячи человек. Это на 30% меньше, чем год назад. Эффект дают меры поддержки (социальный контракт), работа модернизированных кадровых центров, а также постоянные массовые ярмарки трудоустройства", — написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что в Туве развита так называемая теневая или временная занятость. За последние шесть месяцев в Туве официально оформили трудовые отношения 573 человека. По словам Ховалыга, до конца года необходимо выявить и легализовать еще столько же. Чаще всего теневая занятость встречается в оптово-розничной торговле, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и пассажирских перевозках.