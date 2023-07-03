СТАМБУЛ, 3 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам июня уступила КНР лидерство по экспорту товаров в Турцию, следует из данных министерства внешней торговли Турции. Россия вновь вошла в двадцатку лидеров по экспорту продовольствия

По данным ведомства, Турция за июнь импортировала из КНР товаров на 3,8 миллиарда долларов, а из РФ — продукции на 2,98 миллиарда долларов. За ними следуют ФРГ, Швейцария и США. Доля импорта из 10 первых стран рейтинга составила почти 60%.

По сравнению с июнем 2022 года турецкий импорт уменьшился на 16,8% и составил 26,2 миллиарда долларов, а объем экспорта уменьшился на 10,5% и приблизился к 21 миллиарду долларов, сообщило министерство.

В целом объем внешней торговли в июне уменьшился на 14,1%, а с января по июнь снижение составило почти 2% – до 308 миллиардов долларов.