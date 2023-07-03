МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Заморозка активов в России может подорвать позиции евро как мировой валюты, пишет турецкая Haber7. ЕС хочет получать по три миллиарда евро в год на активах России для Украины

Такие риски не исключает Европейский Центральный Банк.

На прошедшем саммите ЕС обсуждался вопрос о замороженных российских средствах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель будет придерживаться очень осторожного подхода в этом вопросе, обсуждать вопрос с международными партнерами и учитывать взгляды и опасения ЕЦБ в этом вопросе.

ЕЦБ две недели назад предупредил Еврокомиссию о рисках: конфискация российских активов или доходов от них может подорвать позиции евро как мировой валюты и финансовую стабильность. Евросоюз готовится к запуску "новой валюты", пишут СМИ

Если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке, то другие центральные банки с крупными валютными резервами могут отказаться от евро. В таком случае возможен выход из активов в евро и рост стоимости финансирования в европейских странах.

Активы Банка России на сумму более 200 миллиардов евро были заморожены странами ЕС после начала спецоперации на Украине. Кроме того, в Европе было заблокировано около 30 миллиардов евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам. "Еврокомиссия, где деньги?" Орбан потроллил Брюссель

Сейчас в Европе обсуждают последствия использования доходов от замороженных российских активов без согласия собственника с точки зрения международного права, финансовых рынков и международных инвесторов.