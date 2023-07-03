Haber7: заморозка активов в России может подорвать позиции евро
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Заморозка активов в России может подорвать позиции евро как мировой валюты, пишет турецкая Haber7.
Такие риски не исключает Европейский Центральный Банк.
На прошедшем саммите ЕС обсуждался вопрос о замороженных российских средствах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель будет придерживаться очень осторожного подхода в этом вопросе, обсуждать вопрос с международными партнерами и учитывать взгляды и опасения ЕЦБ в этом вопросе.
ЕЦБ две недели назад предупредил Еврокомиссию о рисках: конфискация российских активов или доходов от них может подорвать позиции евро как мировой валюты и финансовую стабильность.
Если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке, то другие центральные банки с крупными валютными резервами могут отказаться от евро. В таком случае возможен выход из активов в евро и рост стоимости финансирования в европейских странах.
Активы Банка России на сумму более 200 миллиардов евро были заморожены странами ЕС после начала спецоперации на Украине. Кроме того, в Европе было заблокировано около 30 миллиардов евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Сейчас в Европе обсуждают последствия использования доходов от замороженных российских активов без согласия собственника с точки зрения международного права, финансовых рынков и международных инвесторов.