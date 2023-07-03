МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ на конец июня составил 12,3 триллиона рублей, а ликвидная часть — 6,446 триллиона рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. Назван объем подачи российского газа на Украину 3 июля

"Если мы посмотрим на объем ФНБ на 1 января 2023 года — 10 триллионов 435 миллиардов рублей, а на 30 июня — 12 триллионов 290 миллиардов рублей ", — сказал он в ходе выступления на комитет Госдумы по бюджету и налогам.

"На 1 июля из 12,3 триллиона рублей, с учетом всех переоценок, ликвидная часть составляет 6 триллионов 446 миллиардов рублей", — добавил глава Минфина.