СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Официальный туристический портал Крыма Travel Crimea опубликовал рекомендации туристам для проезда по Крымскому мосту. В Госдуме предложили отменить штраф за проезд по выделенной полосе ночью

Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.

"Рекомендуется заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. Ручной досмотр позволяет сократить процедуру и ускорить время прохождения пункта контроля", — говорится в сообщении.

Кроме того, рекомендуется перед мостом заехать на АЗС, наполнить бак бензином, купить в дорогу необходимые товары. Там же в туристско-информационном центре можно получить информацию об отдыхе в Крыму.

Турпортал также рекомендовал следить за дорожной обстановкой в Яндекс.Навигаторе. В случае возникновения проблем туристам посоветовали звонить на горячую линию министерства курортов Крыма по телефону 8-800-511-80-18.