ВЕНА, 3 июл — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция вновь подключилась к единственной оставшейся резервной линии электропередачи 1 июля впервые за 4 месяца после ее отключения в начале марта, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Россия направила в СБ ООН письмо с призывом обеспечить безопасность ЗАЭС

"ЗАЭС была переподключена к единственной доступной резервной линии электропередачи через четыре месяца после ее утраты… Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся линии электропередачи в 330 киловольт (из шести, которые были до конфликта) было утрачено 1 марта из-за повреждения… и было восстановлено вечером 1 июля", — говорится в заявлении Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

МАГАТЭ называет подключение значительным событием на фоне того, как ЗАЭС последние несколько месяцев зависела от единственной линии с напряжением в 750 киловольт внешней энергии.

В мае также сообщалось о том, что электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Агентство отмечает, что переход на дизельные генераторы случался уже не менее семи раз.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.