МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Бывший завод Nissan, который сейчас принадлежит "АвтоВАЗу", официально сменил название на "Лада Санкт-Петербург", следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). "АвтоВАЗ" запустил производство Lada на бывшем заводе Nissan

Согласно документу, завод получил новое название 29 июня.

"АвтоВАЗ" завершил все необходимые действия в юридическом поле для переименования производственной площадки в Cанкт-Петербурге в "Лада Санкт-Петербург", — подтвердили РИА Новости в "АвтоВАЗе".

В начале февраля "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению активов Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере одного евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ". Согласно условиям сделки, у Nissan сохраняется опцион по обратному выкупу этих активов в течение шести лет.