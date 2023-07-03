МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор соцсети "ВКонтакте" Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь покидают компанию, управлять соцсетью с 3 июля будет коллегиальный орган, в состав которого войдут представители топ-менеджмента VK и "ВКонтакте", говорится в сообщении компании. Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

"С 3 июля 2023 года управление социальной сетью "ВКонтакте" будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети", — сообщили в VK.

"Генеральный директор "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом", — добавили в компании.

Генеральный директор VK Владимир Кириенко отметил, что обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". "Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей", — сказал Кириенко, слова которого приводятся в сообщении.