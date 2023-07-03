МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ещё три беспилотных "Камаза" начали перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, в общей сложности на маршруте сейчас 6 таких беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. Аналитик раскрыл, сколько Россия потратит на рынке беспилотников

"Еще три вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей", — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в "Камазе", пять грузовиков выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой — отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества беспилотных грузоперевозок.

Перевозка грузов на беспилотных автомобилях "Камаз" по трассе М-11 Москва- Санкт-Петербург стартовала 14 июня. Как позднее отмечал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, двум "Камазам" понадобилась техническая донастройка, тогда же он отмечал, что в июле на маршрут выйдут ещё три новых беспилотника.

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР), уточняли в Минтрансе. Согласно требованиям, закрепленным в программе ЭПР, к эксплуатации на автомобильной дороге М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.