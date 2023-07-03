МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Американская компания Meta* решила возобновить свой бизнес в Китае и начать продавать в стране гарнитуры смешанной реальности Quest, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава минфина США посетит в визитом Китай

"…компания Meta* решила возобновить свой бизнес в Китае и начать продавать в этой стране свои гарнитуры Quest более чем через десять лет после того, как Facebook* был там заблокирован", — пишет газета.

По словам источников, компания провела переговоры с несколькими китайскими технологическими компаниями и достигла прогресса с игровым холдингом Tencent Holdings. Отмечается, что объединение может принести пользу как Tencent, так и Meta*, ведь потребительский рынок Китая может помочь Meta* окупить часть миллиардов долларов, потраченных на разработку гарнитур, программного обеспечения и приложений для метавселенной.

При этом переговоры сталкиваются с трудностями, так как китайские власти беспокоятся о том, что глава компании Марк Цукерберг не воспринимается дружественно настроенным по отношению к стране. Источники уточнили, что ранее основатель Meta* обвинил Китай в краже технологий и критиковал владельца TikTok — китайскую компанию ByteDance, что, в свою очередь, укрепило негативное отношение к предпринимателю.

Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.