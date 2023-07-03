МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число обращений о нарушениях режима рабочего времени работодателями не увеличилось, сообщили РИА Новости в правовом департаменте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Регистрируемая безработица в России снизилась с начала года

Ранее РБК со ссылкой на документ исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата сообщил, что продолжительность трудовой недели в России выросла до рекордных 38 часов 30 минут – на 15 минут за год. По мнению экспертов, увеличение рабочей загрузки случилось из-за недостатка кадров, введения нескольких смен на отдельных предприятиях и роста экономической активности женщин.

"В Юридической консультации ФНПР не зафиксирован рост обращений, содержащих информацию о нарушениях работодателями режима рабочего времени", – говорится в сообщении.

В правовом департаменте добавили, что при разной продолжительности рабочей недели должны соблюдаться единые правила расчета и учета нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени, установленные приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н.

"Согласно статье 91 Трудового кодекса РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Для отдельных категорий работников установлена продолжительности рабочей недели менее 40 часов: 39, 36, 30, 24 и т.д. У отдельных работодателей установлен суммированный учет рабочего времени, когда нормальное число рабочих часов определяется не в неделю, а за другие учетные периоды – месяц, квартал и другие", – напомнили в ведомстве.