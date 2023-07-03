МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Кинозалов в России стало больше по итогам первого квартала года, выручка приближается к допандемической, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. АТОР оценил спрос на автобусные билеты в Анапу

"По итогам первого квартала на два процента у нас кинозалов стало больше, выпуск приближается к допандемической по итогам первого квартала", — сказал Новиков на "Российской креативной неделе".

Деловая программа форума "Российская креативная неделя" проходит с 3 по 7 июля в Москве в инновационном кластере "Ломоносов".