МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись снижением в понедельник, рынки оценивали внутреннюю статистику, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российский рынок акций снизился на 0,1 процента

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,06%, до 7527,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 7386,7 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 16081,04 пункта.

Рынки оценивают статистику, опубликованную ранее утром. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июне сократился до 43,4 пункта с 44,8 пункта в мае, что оказалось хуже предварительной оценки в 43,6 пункта.

"В последние пару месяцев инвесторы снижали риски, особенно в циклических секторах, что говорит о скрытом беспокойстве по поводу рецессии, которая еще не наступила", — сказал агентству Блумберг глава отдела макростратегий State Street Global Markets Майкл Меткалф (Michael Metcalfe). "Учитывая, что все данные по индексам PMI находятся в центре внимания, а опасения по поводу роста в Европе оправдались, это хорошо согласуется с идеей о том, что инвесторы не так сильно радуются, как предполагает ценовое действие", — добавил эксперт.